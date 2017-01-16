Московская биржа рассказала о причинах сбоя фондовых торгов

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости/Прайм. Приостановка фондовых торгов Московской биржи после 14.34 мск на 31 минуту была связана с некорректной работой программного обеспечения, сообщает торговая площадка.

"Примерно в 14.30 мск специалисты диагностировали некорректную работу программного обеспечения, отвечающего за формирование таблицы заявок одного из режимов торгов РЕПО, что могло привести к ошибкам при приеме заявок от участников торгов и в других режимах торгов фондового рынка", — говорится в сообщении биржи.

"Было принято решение о приостановке торгов на фондовом рынке с 14.34 мск для того, чтобы скорректировать параметры таблицы заявок и избежать возможного негативного воздействия на клиринговые функции системы. Торговая система была готова для снятия заявок в 15.05 мск, торги были возобновлены в 15.20 мск. Остальные рынки биржи (валютный, срочный и товарный) работали в штатном режиме", — сообщила биржа.