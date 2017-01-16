США
17.0117 января07:02МСК
USD59.61+0.24
EUR63.23+0.11
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Эксперт рассказал о компенсации ущерба от российских санкций против ЕС

Тема:
Ответные меры России на санкции (1470)
16:4516.01.2017
(обновлено: 16:51 16.01.2017)
8215976
Флаг Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

БЕРЛИН, 16 янв – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Компенсировать ущерб от российских продовольственных санкций за счет Китая удается с переменным успехом, заявил РИА Новости управляющий директор ассоциации сельского хозяйства ФРГ Ульрих Яспер.

Американский флаг. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
CNN сообщил о первых ответных мерах России на новые санкции США
"Россия играла большую роль в экспорте свинины (из ФРГ), особенно в первое десятилетие с начала 2000-х. Затем Россия ограничила экспорт некоторых сортов свинины на том основании, чтобы не допустить заражения африканской чумой. Таким образом, уже перед введением санкций в ЕС наблюдалось сокращения экспорта свинины в Россию. Потом свинина стала поставлять в Китай, но объемы этих поставок колеблются. С середины 2016 года эти поставки стали масштабными, потери от закрытия российского рынка были в значительной степени компенсированы. Сейчас поставки в Китай снова сократились. Это не совсем просто обеспечить, так сказать", — сказал Яспер.

По мнению эксперта, ожидать резкого подъема европейского экспорта в Россию после снятия взаимных санкций также не стоит.

"Если Россия снимет санкции после того, как ЕС снимет свои санкции, в общем, если все опять заработает, это не будет означать, что экспорт из ЕС и Германии в течение короткого времени, в течение года, например, достигнет прежнего уровня. Это связано с развитием ситуации с курсом валют. Таким образом немецкий или европейский рынок не совершат прыжок вперед благодаря снятию взаимных санкций", — считает он.

Несколько иначе развивается ситуация с экспортом молочных продуктов – по словам Яспера, "здесь играет роль не только ограничение экспорта в Россию, но и то, что производство в ЕС сильно выросло в 2014-2015 годах", что повлияло и на ценообразование, и на уровень конкуренции в этой области. Европейское регулирование здесь имело бы более важное значение, чем снятие санкционных ограничений, считает руководитель ассоциации.

Сайт Россельхознадзора. Архивное фото
© РИА Новости
Россельхознадзор с 3 октября по 26 декабря уничтожил 652 тонны "санкционки"
Ранее на пресс-конференции в Берлин Яспер анонсировал проведение в Берлине в выходные ежегодной демонстрации "Мы сыты аграрной политикой!" в знак протеста против концепции нынешнего немецкого правительства в области сельского хозяйства. В заявке на проведении акции, которая пройдет в седьмой раз, говорится о 10 тысяч участников, однако организаторы рассчитывают, что их число может составить до 50 тысяч человек. Протестующие требуют усилить поддержку малых и средних хозяйств, сократить употребление антибиотиков и установить квоты на содержание животных. Яспер охарактеризовал ситуацию в таких отраслях сельского хозяйства Германии, как свиноводство и молочное производство, как "тяжелейшую".

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В пятницу президент США Барак Обама продлил санкции на год.

Комментировать
+
Экономика
Обсуждение
8 пользователей оставили 8 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.