Эксперт рассказал о компенсации ущерба от российских санкций против ЕС

БЕРЛИН, 16 янв – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Компенсировать ущерб от российских продовольственных санкций за счет Китая удается с переменным успехом, заявил РИА Новости управляющий директор ассоциации сельского хозяйства ФРГ Ульрих Яспер.

"Россия играла большую роль в экспорте свинины (из ФРГ), особенно в первое десятилетие с начала 2000-х. Затем Россия ограничила экспорт некоторых сортов свинины на том основании, чтобы не допустить заражения африканской чумой. Таким образом, уже перед введением санкций в ЕС наблюдалось сокращения экспорта свинины в Россию. Потом свинина стала поставлять в Китай, но объемы этих поставок колеблются. С середины 2016 года эти поставки стали масштабными, потери от закрытия российского рынка были в значительной степени компенсированы. Сейчас поставки в Китай снова сократились. Это не совсем просто обеспечить, так сказать", — сказал Яспер.

По мнению эксперта, ожидать резкого подъема европейского экспорта в Россию после снятия взаимных санкций также не стоит.

"Если Россия снимет санкции после того, как ЕС снимет свои санкции, в общем, если все опять заработает, это не будет означать, что экспорт из ЕС и Германии в течение короткого времени, в течение года, например, достигнет прежнего уровня. Это связано с развитием ситуации с курсом валют. Таким образом немецкий или европейский рынок не совершат прыжок вперед благодаря снятию взаимных санкций", — считает он.

Несколько иначе развивается ситуация с экспортом молочных продуктов – по словам Яспера, "здесь играет роль не только ограничение экспорта в Россию, но и то, что производство в ЕС сильно выросло в 2014-2015 годах", что повлияло и на ценообразование, и на уровень конкуренции в этой области. Европейское регулирование здесь имело бы более важное значение, чем снятие санкционных ограничений, считает руководитель ассоциации.

Ранее на пресс-конференции в Берлин Яспер анонсировал проведение в Берлине в выходные ежегодной демонстрации "Мы сыты аграрной политикой!" в знак протеста против концепции нынешнего немецкого правительства в области сельского хозяйства. В заявке на проведении акции, которая пройдет в седьмой раз, говорится о 10 тысяч участников, однако организаторы рассчитывают, что их число может составить до 50 тысяч человек. Протестующие требуют усилить поддержку малых и средних хозяйств, сократить употребление антибиотиков и установить квоты на содержание животных. Яспер охарактеризовал ситуацию в таких отраслях сельского хозяйства Германии, как свиноводство и молочное производство, как "тяжелейшую".

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В пятницу президент США Барак Обама продлил санкции на год.