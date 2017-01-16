Положительное сальдо торгового баланса России в ноябре выросло на 2,2%

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости/Прайм. Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ в ноябре 2016 года выросло на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составило 9,137 миллиарда долларов, свидетельствуют материалы Банка России.

За 11 месяцев 2016 года показатель составил 78,585 миллиарда долларов, снизившись в 1,7 раза со 137,205 миллиарда долларов за аналогичный период предыдущего года.

Экспорт в ноябре в годовом выражении, по оценке ЦБ, вырос на 5%, составив 26,648 миллиарда долларов (за 11 месяцев снизился на 19,8% — до 250,697 миллиарда долларов). Импорт в ноябре увеличился на 6,4% — до 17,511 миллиарда долларов (за 11 месяцев снизился на 1,9% — до 172,112 миллиарда долларов).

В ноябре положительное сальдо торговли со странами дальнего зарубежья выросло в годовом выражении на 7% и составило 7,264 миллиарда долларов, со странами СНГ снизилось на 13%, до 1,873 миллиарда долларов.

По оценке Федеральной таможенной службы (ФТС), положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-ноябре 2016 года составило 90,1 миллиарда долларов, снизившись на 39,2%, или на 58 миллиардов долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.