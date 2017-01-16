В Саудовской Аравии заявили, что нефтяные страны выполняют соглашение ОПЕК

АБУ-ДАБИ, 16 янв — РИА Новости/Прайм. Страны ОПЕК и не входящие в организацию государства выполняют договоренность о сокращении добычи нефти, считает министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Я уверен, что страны выполняют договоренность (о сокращении добычи — ред.)",- сказал Фалих, выступая на Всемирном энергетическом форуме в Абу-Даби.

ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

"Я должен сказать, что в частных беседах со мной многие подтверждали стремление поддерживать снижение добычи, даже больше",- сказал министр. "Рынок очень положительно отреагировал на наши сигналы, не произошло резкого увеличения цен на нефть, как мы опасались. Но мы должны позволить рынку делать ожидаемое",- сказал аль-Фалих.