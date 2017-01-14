Минфин поддерживает введение рецептурной продажи спиртосодержащих лекарств

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости/Прайм. Минфин РФ поддерживает введение рецептурной продажи спиртосодержащих лекарств, а также считает возможным сократить количество и объем продаваемого товара, сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов, выступая на Гайдаровском форуме.

Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после случая массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством "Боярышник" , содержащим метиловый спирт.

В Минздраве составили список из 28 спиртосодержащих лекарственных препаратов, часть из которых могут стать рецептурными по решению специально созданной комиссии.

"В части лекарств абсолютно согласен с тем, что здесь вопрос регулирования. Нельзя отпускать "Боярышник" по 10 пол-литровых бутылок в одни руки в аптеках, это странно, даже если это лекарственный препарат, который есть в перечне", — отметил Сазанов.

По его мнению, в данной ситуации надо использовать разумные методы регулирования — "ввести рецептурный отпуск, в первую очередь, во-вторых, снижать количество штук, которые в одни руки отпускаются, их объем".

"Если это лекарственный препарат, вам не нужно пол-литра, может, достаточно и 100 миллилитров", — сказал Сазанов.