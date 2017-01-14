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Экономика

Минфин поддерживает введение рецептурной продажи спиртосодержащих лекарств

14:1614.01.2017
(обновлено: 14:18 14.01.2017)
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Настойка Боярышник. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости/Прайм. Минфин РФ поддерживает введение рецептурной продажи спиртосодержащих лекарств, а также считает возможным сократить количество и объем продаваемого товара, сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов, выступая на Гайдаровском форуме.

Спиртосодержащие средства на прилавке одного из магазинов Омска. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Депутат предложил проверить эффективность спиртосодержащих лекарств
Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после случая массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт.

В Минздраве составили список из 28 спиртосодержащих лекарственных препаратов, часть из которых могут стать рецептурными по решению специально созданной комиссии.

Медицинский рецепт. Архивное фото
© Fotolia/ PHILETDOM
В России 28 спиртосодержащих препаратов могут стать рецептурными
"В части лекарств абсолютно согласен с тем, что здесь вопрос регулирования. Нельзя отпускать "Боярышник" по 10 пол-литровых бутылок в одни руки в аптеках, это странно, даже если это лекарственный препарат, который есть в перечне", — отметил Сазанов.

По его мнению, в данной ситуации надо использовать разумные методы регулирования — "ввести рецептурный отпуск, в первую очередь, во-вторых, снижать количество штук, которые в одни руки отпускаются, их объем".

"Если это лекарственный препарат, вам не нужно пол-литра, может, достаточно и 100 миллилитров", — сказал Сазанов.

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Экономика
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12 пользователей оставили 15 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Шапокляк
    Корвалол, пустырник, борную кислоту, зеленку, йод, спиртовые салфетки тоже будут по рецепту отпускать? Чем дальше, тем больше идиотизма. Зачем читать новости про Раду, если своя Дума рассмешит ничем не хуже? Надо пойти хоть корвалолом закупить, вдруг срочно понадобится, а рецепта нету.
    Этож сколько людей при стрессе на работе или после скандала с родственниками вместо того, чтобы, как обычно, самостоятельно успокоительным закинуться, будут скорую вызывать, чтобы доктора приехали корвалола в мензурку накапали? Берегитесь сердечники, астматики и пострадавшие в ДТП! Теперь к вам помощь приедет нескоро! Проходили же уже эту практику лет 10 назад! Ничему не учатся, ничего не помнят, никаких выводов не делают! Блин, слабо просто ввести ограничения по вместимости тары, чтобы не поллитра, а 100 миллилитров? Интересно, чтобы жoпу спиртом протереть не надо будет рецепт у врача выписывать?
    12:21
    15.01.2017
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  • pletnew.vladimir
    Как обычно никто о людях не думает,а если мне понадобилась настойка пустырника, я что должен бежать к врачу за рецептом?
    18:41
    14.01.2017
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  • pletnew.vladimir
    Как обычно никто о людях не думает,а если мне понадобилась настойка пустырника, я что должен бежать к врачу за рецептом?
    18:41
    14.01.2017
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  • ya.schwein
    это не минфин. это цырк.
    22:13
    14.01.2017
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  • Лорд Бельзедор в ответ пользователю pletnew.vladimir(показатьскрыть)
    pletnew.vladimir, Как обычно никто о людях не думает,а если мне понадобилась настойка пустырника, я что должен бежать к врачу за рецептом?

    Как же Вы не понимаете? Гос-во заботиться о Вас неразумном! Вдруг Вы захотите опохмелиться поллитрой корвалолу и помрете?
    23:41
    14.01.2017
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  • (SU)
    Будут одеколон пить.
    07:23
    15.01.2017
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  • Евгений Павловский в ответ пользователю pletnew.vladimir(показатьскрыть)
    pletnew.vladimir, уверен, что в скором времени клизМА станет вне закона......)))))))))))))
    09:27
    15.01.2017
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  • SHLЮХOGON 42
    Появятся аптеки которые будут без рецепта продавать.
    10:12
    15.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Шапокляк
    Корвалол, пустырник, борную кислоту, зеленку, йод, спиртовые салфетки тоже будут по рецепту отпускать? Чем дальше, тем больше идиотизма. Зачем читать новости про Раду, если своя Дума рассмешит ничем не хуже? Надо пойти хоть корвалолом закупить, вдруг срочно понадобится, а рецепта нету.
    Этож сколько людей при стрессе на работе или после скандала с родственниками вместо того, чтобы, как обычно, самостоятельно успокоительным закинуться, будут скорую вызывать, чтобы доктора приехали корвалола в мензурку накапали? Берегитесь сердечники, астматики и пострадавшие в ДТП! Теперь к вам помощь приедет нескоро! Проходили же уже эту практику лет 10 назад! Ничему не учатся, ничего не помнят, никаких выводов не делают! Блин, слабо просто ввести ограничения по вместимости тары, чтобы не поллитра, а 100 миллилитров? Интересно, чтобы жoпу спиртом протереть не надо будет рецепт у врача выписывать?
    12:21
    15.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • гражданин Российской федерации
    Смотрю столько истерики вокруг этого и не спроста ! Причём вообще здесь боярышник и жидкость которой травили людей ? Запрет ,запрет ,запрет . Везде запреты ! Это идиотизм
    13:42
    15.01.2017
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  • Дмитрий Захаров в ответ пользователю гражданин Российской федерации(показатьскрыть)
    гражданин Российской федерации, ну если люди идиоты и пьют боярышник, то как их ещё лечить то? Предложите свой вариант, для начала. А потом уже и других критикуйте.
    14:35
    15.01.2017
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  • neyuec351 в ответ пользователю pletnew.vladimir(показатьскрыть)
    pletnew.vladimir, и не ты один, зато очереди будут километровые, и сколько бумаги уйдет на это. производство бумаги в стране резко пойдет вверх, а это уже плюс к экономическому развитию. мы просто "не правильно" понимаем политику экономическую.
    16:46
    15.01.2017
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  • neyuec351 в ответ пользователю (SU)(показатьскрыть)
    (SU), одеколон и туалетную воду тоже скоро по рецептам начнут продавать, подождите чуть чуть.
    16:46
    15.01.2017
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  • neyuec351 в ответ пользователю Дмитрий Захаров(показатьскрыть)
    Дмитрий Захаров, дык уже давно есть рецепт : повышения культурного уровня и социально-экономические реформы( благосостояние народа),выпуск качественных товаров( в том числе и алкоголя). ведь пьяницами становятся из-за суррогатов ( не качественных продуктов). помню в 70-х годах при СССР рабочие ( слесаря, токаряи т.д.) в пятницу выпивали бутылочку на троих и все тогдашние пьянки,а в деревнях пить вообще не когда было земля пьянок не прощала.
    16:55
    15.01.2017
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  • gjcbymrf
    Вообще-то никто никого не травил. Просто смешно читать про "поддель-ный" концентрат для принятия ванны. Концентрат для принятия ванны, жидкость для мытья сантехники и т.п. НИКОГДА не должны использоваться внутрь, они просто для этого не предназначены. Кстати и инкриминировать производителям практически нечего ( пожалуй кроме сбивающего с толку алкашей названия- т.к. боярышник- сприртовая настойка, которая с советских времён использовалась для питья не по назначению неразборчивыми гражданами). Отравившиеся граждане, судя по всему пропили уже остатки мозга или по пьяни разучились читать. В технических жидкостях спирт может быть ЛЮБОЙ , т.к. они не предназначены для употребления внутрь.
    16:59
    15.01.2017
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  • Дмитрий Захаров в ответ пользователю neyuec351(показатьскрыть)
    neyuec351, благосостояние народа появляется лишь тогда, когда этот самый народ работает, а не боярышник по кустам распивает. Для социальных программ нужно чтобы НДФЛ был с плавающей шкалой (зависящей от уровня доходов), а не 13-и процентная "лайт-версия", как сейчас. Ну и естественно - жесточайший контроль за расходованием бюджетных средств.
    Суррогаты никто покупать не заставляет - люди сами шляются по местам, где отродясь нормальной спиртяги не водилось.
    А судя по контингенту "траванувшихся" - эти товарищи и при 80 рублях за бутылку "правильной" водки будут стекломой с боярышником пить. Культурный уровень народа, да и сама культура в целом, рождается на основе запретов. Это аксиома. В любой стране. Не хотите, чтобы ваши люди снаркоманились - запретите героин, кокаин, ганджубас и прочий гидропон. Не хотите, чтобы скурились - поднимите цены на "дудки", запретите суррогатное курево, типа электронных сигарет. Напишите жесткие правила "употребления" - где и когда можно. Все же начинается именно с этого - взять тот же Сингапур. Я думаю, тамошний коренной народ возмущался ничуть не меньше нынешних интернет-комментаторов, вопящих о нарушении своего права пить, курить и наркоманить. Это не помешало тамошнему правительству ввести жесточайшие штрафы и наказания (вплоть до физической "порки" бамбуковыми палками) за выброшенную на улице жвачку, за распивание или раскуривание в неположенных местах. И Сингапур сейчас является страной с самым низким уровнем преступности, высочайшим уровнем жизни и высокими моральными стандартами среди населения.
    17:34
    15.01.2017
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  • Рафаэль Макаров
    Участковым врачам подобные выверты Министерства Медуслуг (бывш. Министерство Здравоохранения) не впервой. Они льготные рецепты на корвалол и аналогичные спиртосодержащие препараты давно выписывают.
    17:42
    15.01.2017
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