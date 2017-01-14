Минфин поддерживает введение рецептурной продажи спиртосодержащих лекарств

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости/Прайм. Минфин РФ поддерживает введение рецептурной продажи спиртосодержащих лекарств, а также считает возможным сократить количество и объем продаваемого товара, сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов, выступая на Гайдаровском форуме.
В Минздраве составили список из 28 спиртосодержащих лекарственных препаратов, часть из которых могут стать рецептурными по решению специально созданной комиссии.
По его мнению, в данной ситуации надо использовать разумные методы регулирования — "ввести рецептурный отпуск, в первую очередь, во-вторых, снижать количество штук, которые в одни руки отпускаются, их объем".
"Если это лекарственный препарат, вам не нужно пол-литра, может, достаточно и 100 миллилитров", — сказал Сазанов.