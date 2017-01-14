Россия планирует поднять вопрос о возвращении ЕБРР в страну

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости/Прайм. Россия намерена вынести вопрос о восстановлении полномасштабной деятельности Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в стране на совет управляющих банка в мае, заявил РИА Новости глава департамента международных финансовых отношений Минфина РФ Андрей Бокарев. По его словам, говорить о возможности судебного разбирательства с ЕБРР для решения этого вопроса не приходится, поскольку он обладает иммунитетом.

ЕБРР после введения западных санкций против РФ в 2014 году получил рекомендации от большинства своих акционеров не рассматривать новые проекты в России. При этом банк продолжает финансирование действующих проектов.

"Говорить о том, что переговоры с ЕБРР (о возобновлении полномасштабной работы в РФ — ред.) ведутся, — это преувеличение. Сейчас ситуация находится в том статусе, в котором она была несколько месяцев назад. Россия планирует вынести этот вопрос в повестку дня предстоящего заседания совета управляющих, который в мае 2017 года будет", — сказал Бокарев в кулуарах Гайдаровского форума.

"Видимо, это та дата, которую надо рассматривать в качестве отправной точки для следующего раунда обсуждения. Обсуждение в рамках банка, с менеджментом, на уровне совета директоров уже состоялось, результаты — ничего нового в этом плане сказать нельзя", — добавил он.

Отвечая на вопрос, можно ли решить вопрос с возвращением ЕБРР в Россию с самим банком или необходимо будет обращаться в международные суды, глава департамента Минфина РФ отметил, что ЕБРР был создан как международная организация и обладает целым рядом привилегий и иммунитетов, в том числе от судебных преследований и разбирательств.

"Поэтому если сам банк не примет решения на уровне руководства об освобождении от того или иного иммунитета в определенной части, вовлечь банк в судебный процесс практически нереально. Это по любому процессу, это нормальная международная практика. Поэтому говорить о перспективах каких-то судебных разбирательств не приходится", — заключил Бокарев.