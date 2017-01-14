Минфин вынесет на обсуждение подходы к корректировке налоговой системы

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости/Прайм. Минфин намерен в марте вынести на обсуждение, в том числе Госдумы, основные подходы, к корректировке и уточнению налоговой системы РФ, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Президент Владимир Путин в своем послании парламенту в начале декабря предложил рассмотреть в 2017 году идеи по будущей настройке налоговой системы. Главной целью налоговых изменений Путин назвал ускорение экономического роста, а не поиск дополнительных доходов бюджета или решение каких-либо социальных задач. Правительству поручено до 1 декабря 2017 года представить предложения по ключевым параметрам налоговой системы на 2019 и последующие годы.

"Как только будут понятны уже основные, базовые решения, будем выносить это на площадку… И уверен, что мы в весеннюю сессию сформируем основные подходы, базовые подходы к корректировке и уточнению налоговой системы с тем, чтобы мы могли дошлифовать до конца года", — сказал Силуанов.

"Мы в марте действительно вынесем этот документ на обсуждение в парламент", — добавил он.

По его словам, Минфин уже начал обсуждать тему совершенствования налоговой системы. "Делать это будем с участием бизнеса, у нас создана будет рабочая группа в министерстве с участием министерства экономики, других коллег заинтересованных, бизнеса, парламентариев", — сказал Силуанов.

Он выразил уверенность, что на следующем Гайдаровском форуме предложения по совершенствованию налоговой системы уже будут подготовлены в формате, который будет обсужден со всеми заинтересованными категориями: бизнесом, парламентом, министерствами и ведомствами. "И мы готовы на следующем Гайдаровском форуме уже эти параметры налоговой системы обсуждать предметно", — заключил глава Минфина.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.