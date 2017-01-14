Глава ТПП призвал к серьезной дискуссии по уменьшению неналоговых платежей

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости/Прайм. Уровень неналоговых платежей в России является серьезным обременением для бизнеса — их размер в настоящее время составляет около 1% ВВП, данная проблема требует серьезного обсуждения, заявил глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

"Мне кажется, сегодня уровень неналоговых платежей уже достиг таких масштабов, что вообще дискуссию уже надо вести о фискальной нагрузке на бизнес… Мы очень много ведем дискуссий по налоговой нагрузке и как-то стараемся все время в стороне оставить вот эти неналоговые платежи, хотя это вещи весьма и весьма серьезные и для некоторых видов бизнеса весьма обременительные", — сказал глава ТПП, выступая на Гайдаровском форуме

По его словам, согласно экспертным расчетам, неналоговые платежи, число которых в ряде российских регионов достигает 70, "сегодня приближаются к 1% ВВП".

"Это серьезная нагрузка на бизнес, причем она на разные виды бизнеса, даже внутри одной отрасли, абсолютно разная. Если мы возьмем, например, автомобильные перевозки, то те, кто возят по городу, платят кратно меньше неналоговых платежей в отличие от тех, кто платит на международных перевозках", — пояснил Катырин.

В конце декабря 2016 года президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции поручил правительству к лету текущего года создать реестр неналоговых платежей, чтобы лучше видеть ситуацию и регулировать ее.

Ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов отмечал, что необходимо оценить все налоговое бремя на бизнес, в том числе проанализировать и обязательные неналоговые платежи, которые, по его мнению, являются достаточно обременительными в России.