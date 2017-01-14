Текущая система налогообложения нефтяной отрасли устойчива, считает Орешкин

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости/Прайм. Система налогообложения нефтяной отрасли в России устойчива, не несет серьезных угроз для среднесрочного развития сектора и не требует резких изменений, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Дергаться с точки зрения налоговой системы абсолютно нет никакого смысла, она устойчива в том виде, в котором есть сейчас. Надо смотреть, в какую сторону нужно плавно идти, плавно донастраивать (налогообложение нефтяного сектора — ред.), чтобы обеспечить долгосрочное развитие отрасли, понимая, что текущая налоговая система угроз серьезных для ее среднесрочного развития не несет", — сказал Орешкин, выступая на дискуссии по налогам в рамках Гайдаровского форума

Он отметил, что соглашение нефтедобывающих стран по добыче привело к тому, что отрасль чувствует себя сейчас гораздо лучше, поскольку цены на нефть выросли и доходы стали больше. "С точки зрения инвестиций, когда добыча замораживается, это означает, что агрессивные инвестиции тоже делать не нужно", — добавил глава Минэкономразвития.

В свою очередь министр финансов Антон Силуанов заявил в рамках этой дискуссии, что России нужно срочно менять налоговый режим в нефтяном секторе, вводить налог на добавленный доход (НДД) с 2018 года. Он отметил, что это позволит прекратить предоставление ведомствами многочисленных индивидуальных льгот, определив уровень налоговой нагрузки на законодательном уровне.

Автором идеи НДД был Минфин. Ведомство предложило этот механизм в противовес налогу на финансовый результат (НФР), который предлагало Минэнерго для выработанных месторождений с низкорентабельной добычей вместо ныне действующего налога на добычу природных ископаемых (НДПИ). При этом Минэнерго предлагало сначала протестировать новый налог в течение трех-пяти лет на нескольких пилотных месторождениях, после чего решить, стоит ли распространять его на всю отрасль. Минфин же настаивал, что налоговые новации надо вводить во всей отрасли сразу.

Правительство РФ в середине декабря сообщило по итогам заседания правкомиссии по ТЭК, которое провел вице-премьер Аркадий Дворкович, что НДД в пилотном режиме заработает с 2018 года.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.