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Экономика

Текущая система налогообложения нефтяной отрасли устойчива, считает Орешкин

Тема:
Гайдаровский форум в 2017 году (88)
12:0314.01.2017
(обновлено: 12:08 14.01.2017)
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на VIII Гайдаровском форуме Россия и мир: выбор приоритетов в Москве. 13 января 2017
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости/Прайм. Система налогообложения нефтяной отрасли в России устойчива, не несет серьезных угроз для среднесрочного развития сектора и не требует резких изменений, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

VIII Гайдаровский форум Россия и мир: выбор приоритетов. Третий день
© РИА Новости. Максим Блинов
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Силуанов призвал срочно менять налоговые режимы в нефтяном секторе
"Дергаться с точки зрения налоговой системы абсолютно нет никакого смысла, она устойчива в том виде, в котором есть сейчас. Надо смотреть, в какую сторону нужно плавно идти, плавно донастраивать (налогообложение нефтяного сектора — ред.), чтобы обеспечить долгосрочное развитие отрасли, понимая, что текущая налоговая система угроз серьезных для ее среднесрочного развития не несет", — сказал Орешкин, выступая на дискуссии по налогам в рамках Гайдаровского форума.

Он отметил, что соглашение нефтедобывающих стран по добыче привело к тому, что отрасль чувствует себя сейчас гораздо лучше, поскольку цены на нефть выросли и доходы стали больше. "С точки зрения инвестиций, когда добыча замораживается, это означает, что агрессивные инвестиции тоже делать не нужно", — добавил глава Минэкономразвития.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о проекте Энергетической стратегии России на период до 2035 года. 22 декабря 2016
© РИА Новости. Дмитрий Астахов
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Медведев призвал дать четкие ориентиры энергокомпаниям по налогам в отрасли
В свою очередь министр финансов Антон Силуанов заявил в рамках этой дискуссии, что России нужно срочно менять налоговый режим в нефтяном секторе, вводить налог на добавленный доход (НДД) с 2018 года. Он отметил, что это позволит прекратить предоставление ведомствами многочисленных индивидуальных льгот, определив уровень налоговой нагрузки на законодательном уровне.

Автором идеи НДД был Минфин. Ведомство предложило этот механизм в противовес налогу на финансовый результат (НФР), который предлагало Минэнерго для выработанных месторождений с низкорентабельной добычей вместо ныне действующего налога на добычу природных ископаемых (НДПИ). При этом Минэнерго предлагало сначала протестировать новый налог в течение трех-пяти лет на нескольких пилотных месторождениях, после чего решить, стоит ли распространять его на всю отрасль. Минфин же настаивал, что налоговые новации надо вводить во всей отрасли сразу.

Добыча нефти. Архивное фото
© AP Photo/ Eric Gay
В правительстве рассказали о вводе НДД для нефтяной отрасли
Правительство РФ в середине декабря сообщило по итогам заседания правкомиссии по ТЭК, которое провел вице-премьер Аркадий Дворкович, что НДД в пилотном режиме заработает с 2018 года.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.

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