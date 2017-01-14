Текущая система налогообложения нефтяной отрасли устойчива, считает Орешкин

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости/Прайм. Система налогообложения нефтяной отрасли в России устойчива, не несет серьезных угроз для среднесрочного развития сектора и не требует резких изменений, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Он отметил, что соглашение нефтедобывающих стран по добыче привело к тому, что отрасль чувствует себя сейчас гораздо лучше, поскольку цены на нефть выросли и доходы стали больше. "С точки зрения инвестиций, когда добыча замораживается, это означает, что агрессивные инвестиции тоже делать не нужно", — добавил глава Минэкономразвития.
Автором идеи НДД был Минфин. Ведомство предложило этот механизм в противовес налогу на финансовый результат (НФР), который предлагало Минэнерго для выработанных месторождений с низкорентабельной добычей вместо ныне действующего налога на добычу природных ископаемых (НДПИ). При этом Минэнерго предлагало сначала протестировать новый налог в течение трех-пяти лет на нескольких пилотных месторождениях, после чего решить, стоит ли распространять его на всю отрасль. Минфин же настаивал, что налоговые новации надо вводить во всей отрасли сразу.
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