Пушков о продлении санкций: Обама увидит свою политику "порванной в клочья"

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Американский президент Барак Обама скоро увидит свою политику "порванной в клочья", заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя продление санкций США против России.
"Продлив санкции против России, Обама показал, что так ничего и не понял. Весьма скоро экс-президент увидит свою политику порванной в клочья", — написал он в своем микроблоге в Twitter.
Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил РИА Новости, что продлением санкций Обама продемонстрировал политику самоуверенной некомпетентности.