Депутат: России не стоит вводить ответные меры на продление санкций США

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. РФ не стоит вводить ответные меры на продление президентом США Бараком Обамой антироссийских санкций, реагировать нужно на действия приходящей новой администрации избранного главы штатов Дональда Трампа, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

Обама в пятницу продлил на год санкции, введенные в отношении РФ в марте 2014 года из-за ситуации в Крыму и на Украине. Речь идет о продлении указа президента США номер 13660, изданного 6 марта 2014 года, который потом дополнялся другими указами, расширявшими санкции против российских физических лиц и организаций.

Новиков напомнил, что Обама эту линию выдерживает в течение ряда лет, и в этом отношении "курс его администрации был сформулирован".

"Он продолжается реализовываться, но сама администрация не просто завершает, а фактически можно сказать завершила свою деятельность, поэтому спешить с ответными мерами так же, как и со случаем с высылкой 35 российских дипломатов в конце прошлого года, никакой необходимости нет", — сказал депутат.

По его мнению, "понятно, что то, как Трамп формирует свою команду, означает, что у окружения и у людей, которые будут определять внешнеполитический курс США, будет немало людей с, мягко говоря, сложным отношением к России".

"Но, тем не менее, сам Трамп делал целый ряд заявлений, которые могут лечь в основу скорректированного внешнеполитического курса. Поэтому отвечать нужно уже на действия новой администрации", — добавил Новиков.