Депутат: России не стоит вводить ответные меры на продление санкций США

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. РФ не стоит вводить ответные меры на продление президентом США Бараком Обамой антироссийских санкций, реагировать нужно на действия приходящей новой администрации избранного главы штатов Дональда Трампа, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).
Новиков напомнил, что Обама эту линию выдерживает в течение ряда лет, и в этом отношении "курс его администрации был сформулирован".
"Он продолжается реализовываться, но сама администрация не просто завершает, а фактически можно сказать завершила свою деятельность, поэтому спешить с ответными мерами так же, как и со случаем с высылкой 35 российских дипломатов в конце прошлого года, никакой необходимости нет", — сказал депутат.
"Но, тем не менее, сам Трамп делал целый ряд заявлений, которые могут лечь в основу скорректированного внешнеполитического курса. Поэтому отвечать нужно уже на действия новой администрации", — добавил Новиков.