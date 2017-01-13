Экспорт черных металлов из России за 11 месяцев вырос на 3,2%

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Российский экспорт черных металлов в январе-ноябре 2016 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 3,2% и составил 39,32 миллиона тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом экспорт чугуна снизился на 1,2%, до 4,663 миллиона тонн, полуфабрикатов из углеродистой стали — увеличился на 4,1%, до 13,711 миллиона тонн.

В денежном выражении экспорт черных металлов сократился на 10,2% — до 12,623 миллиарда долларов. В том числе стоимость поставок чугуна упала на 18,1%, до 1,043 миллиарда долларов, полуфабрикатов из углеродистой стали — на 6,9%, до 3,972 миллиарда долларов.

Из общего объема экспорта в дальнее зарубежье в январе-ноябре было поставлено 34,405 миллиона тонн черных металлов (рост на 5% к январю-ноябрю 2015 года) на сумму 10,645 миллиарда долларов (снижение на 9,5%).