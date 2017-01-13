Биржи США растут на отчетностях крупнейших банков страны

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Основные фондовые индексы США в пятницу торгуются в "зеленой зоне" на фоне отчетностей крупнейших банков страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.52 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,26% — до 19943,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,55%, до 5578 пунктов, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,35%, до 2278,31пункта.

На ход торгов оказали влияние позитивные корпоративные новости от крупнейших банков JP Morgan Chase и Bank of America Corp. (BofA). Чистая прибыль JP Morgan за 2016 год выросла на 1,27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 24,733 миллиарда долларов. Выручка в отчетный период выросла на 2,27% — до 95,668 миллиарда долларов.

Чистая прибыль BofA по итогам 2016 года составила 17,906 миллиарда долларов, что на 13% больше показателя за предыдущий год. Выручка банка за вычетом процентных расходов за отчетный период составила 83,701 миллиарда долларов, что на 0,88% больше показателя годом ранее.

Как ранее сообщило американское министерство торговли, объем розничных продаж в США в декабре в месячном выражении вырос на 0,6% по сравнению с пересмотренными данными по увеличению в ноябре — на 0,2%. Аналитики прогнозировали рост индикатора на 0,7% к ноябрю. Объем розничных продаж, исключая автомобили и комплектующие, в декабре также вырос на 0,2% по сравнению с ноябрем. Аналитики ожидали большего увеличения — на 0,5%.

Кроме того, трейдеры ожидают публикации позднее в пятницу предварительной оценки индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США, за январь. По прогнозам, индикатор вырос до максимума с января 2004 года в 98,5 пункта после достижения в декабре максимума с января 2015 года в 98,2 пункта.