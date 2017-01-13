Бумаги российских компаний в основном дешевеют на торгах в Лондоне

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Бумаги российских компаний в последний день рабочей недели на Лондонской фондовой бирже (LSE) демонстрируют преимущественно негативную динамику, свидетельствуют данные биржи.

По состоянию на 11.28 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшалась на 0,38%, до 6,50 доллара, "Новатэка" — на 1,41%, до 125,60 доллара, "Лукойла" росла на 0,40%, до 55,62 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,41%, до 5,25 доллара, а "Газпром нефти", наоборот, дорожали на 0,13%, до 19,32 доллара.

Цена бумаг ВТБ снижалась на 0,61%, до 2,29 доллара, Сбербанка росла на 0,11%, до 11,50 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит Тинькофф банк, дешевели на 1,86%, до 10,55 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снижалась на 0,40%, до 16,92 доллара, "Северстали" — на 0,62%, до 15,90 доллара. Цена расписок НЛМК уменьшалась на 0,77%, до 19,35 доллара.

Цена бумаг "Магнита" снижалась на 1,24%, до 38,48 доллара, "Ленты" — на 1,72%, до 7,99 доллара. Стоимость бумаг АФК "Система" снижалась на 0,05%, до 9,34 доллара.