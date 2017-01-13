Основные биржевые индексы Европы демонстрируют положительную динамику

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Основные биржевые индексы Европы в последний день рабочей недели демонстрируют положительную динамику, британский FTSE 100 продолжает обновлять исторические максимумы на фоне удешевления фунта стерлингов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.44 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,32% — до 7316,06 пункта, что является историческим максимумом. Ранее, по итогам торгов четверга, он достиг рекорда в 7292,37 пункта. Французский индекс CAC 40 увеличивался на 0,44% — до 4885,18 пункта, а немецкий DAX — на 0,36%, до 11562,35 пункта.

Росту индекса FTSE 100 способствовало резкое снижение курса британского фунта стерлингов к доллару. Пара значительно снижается с начала этой недели на фоне последних заявлений властей Великобритании о предстоящем выходе страны из Евросоюза. Они усилили опасения, что Великобритания при выходе из ЕС может отказаться от доступа к единому рынку блока.

Кроме того, инвесторы продолжают реагировать на корпоративные новости. В четверг агентство по охране окружающей среды США (EPA) обвинило автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в установке на автомобилях программного обеспечения, занижающего показатели по выбросам вредных веществ. На этом фоне акции FCA рухнули в четверг более чем на 16%. При этом FCA отрицает эти обвинения, заявляя, что не занимается незаконной деятельностью. В пятницу бумаги автоконцерна дорожают более чем на 3%.