"Роснефть" внесет 130 млрд рублей в капитал дочерней компании

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. "Роснефть" внесет почти 130 миллиардов рублей в уставный капитал своей дочерней компании "РН-Иностранные проекты", говорится в сообщении компании.

"Внесение … дополнительного вклада денежными средствами в уставный капитал ООО "РН-Иностранные проекты": 12.01.2017; сумма дополнительного вклада: 129,545 миллиарда рублей", — уточняет компания.

При этом в пресс-службе "Роснефти" сообщили РИА Новости, что увеличение уставного капитала "РН-Иностранные проекты" осуществляется для целей проведения внутригрупповых расчетов и финансирования операционной деятельности компаний группы "Роснефть" после закрытия сделки по разделению совместного предприятия Ruhr Oel GmbH (ROG) в Германии.

"Средства не покинут периметр группы "Роснефть", — отметил представитель "Роснефти".

"Роснефть" и британская BP 1 января завершили сделки по расформированию нефтеперерабатывающего и нефтехимического совместного предприятия ROG в Германии. В результате реструктуризации данного СП "Роснефть" напрямую стала акционером и увеличила свои доли участия в НПЗ Bayernoil — до 25% (с 12,5%); НПЗ MiRO — до 24% (с 12%); НПЗ PCK (Шведт) — до 54,17% (с 35,42%). BP, в свою очередь, консолидирует 100% долей в НПЗ Gelsenkirchen и предприятии по производству растворителей DHC Solvent Chemie.

В результате реорганизации "Роснефть" получит контроль более чем над 12% нефтеперерабатывающих мощностей в Германии с общим объемом переработки 12,5 миллиона тонн в год. При этом компания становится третьим по величине нефтепереработчиком на немецком рынке и приступает к развитию собственного бизнеса в стране в рамках нового дочернего предприятия — Rosneft Deutschland, отмечала ранее "Роснефть".