Чистая прибыль Blackrock за 2016 год снизилась на 5,4%

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Чистая прибыль американской инвестиционной компании Blackrock по итогам 2016 года снизилась на 5,4% по сравнению с 2015 годом и составила 3,17 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию, приходящаяся на акционеров инвесткомпании, составила 19,04 доллара против 19,79 доллара в 2015 году. Выручка уменьшилась на 2,15% — до 11,155 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Blackrock составила 851 миллион долларов, что на 2,07% ниже показателя за аналогичный период 2015 года. Разводненная прибыль на акцию составила 5,13 доллара, увеличившись с показателя за четвертый квартал 2015 года в 5,11 доллара. Эксперты ожидали индикатор на уровне 5,02 доллара за акцию. Выручка слабо выросла — всего на 0,94%, и оказалась на уровне в 2,890 миллиарда долларов.

По словам председателя совета директоров и генерального директора компании Лоренса Финка (Laurence D. Fink), слабые финансовые показатели связаны с сильным укреплением американской валюты после президентских выборов в США и глобальной неопределенностью. "Инвесторы пересматривают свой подход к активному управлению и распределению активов и портфеля по недвижимости", — приводятся в сообщении его слова.

Blackrock — крупнейшая американская инвестиционная компания. Компания размещает инвестиции в 100 странах мира и имеет представительства в более чем 30 государствах. По состоянию на 31 декабря 2016 года, компания управляла активами на 5,1 триллиона долларов. Штат сотрудников на конец 2016 года составляет около 13 тысяч человек.