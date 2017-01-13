Биржи АТР закрылись в основном в минусе на слабых статданных из Китая

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в последний день рабочей недели завершили торги преимущественно негативной динамикой на фоне слабой статистики из Китая, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,21%, до 3112,76 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,55%, до 1921 пунктов, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,47%, до 22937,38 пункта. Корейский KOSPI уменьшился на 0,50%, до 2076,79 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,79%, до 5721,10 пункта. Японский Nikkei 225 увеличился на 0,80%, до 19287,28 пункта.

На азиатские индексы оказали влияние слабые данные статистики из Китая. Так, экспорт по итогам 2016 года сократился на 7,7% по сравнению с прошлым годом, импорт уменьшился на 5,5%. Положительное сальдо торгового баланса КНР по итогам 2016 года составило 509,9 миллиарда. Общий объем внешней торговли по итогам 2016 года сократился на 6,8% по сравнению с 2015 годом, составив 3,684 триллиона долларов.

Инвесторы также продолжают реагировать на заявления избранного президента США Дональда Трампа. Прошедшая на этой неделе пресс-конференция политика фактически оставила участников рынка без подробностей относительно его планов по экономическому стимулированию страны. Это поспособствовало ослаблению доллара по отношению к иене.

Удорожание иены наносит ущерб японским экспортоориентированным компаниям, поскольку снижает доходы от экспорта в японской валюте. На этом фоне по итогам торгов акции японской Mitsubishi Motors подешевели на 0,88%, Honda Motor — на 0,07%.

По мнению трейдера из CMC Markets Алекса Фарбера (Alex Furber), слова которого приводит агентство Associated Press, впереди неопределенность, и участники рынка хотят видеть, какие действия будет предпринимать новая администрация Трампа.