Доллар дешевеет к мировым валютам после выступления Трампа

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Доллар дешевеет к мировым валютам после пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, состоявшейся ранее на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.32 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,32%, до 101,12 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,0653 доллара за евро с 1,0612 доллара на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене снижался до 114,58 иены за доллар со 114,72 иены на прошлых торгах.

Удешевление доллара связано с разочарованием инвесторов в том, что Трамп фактически оставил их без подробностей относительно планов по стимулированию экономики страны. По мнению аналитика Commonwealth Bank of Australia Саванта Себастиана (Savanth Sebastian), слова которого приводит агентство Блумберг, отсутствие деталей от Трампа, вероятно, настораживает рынки.

Инвесторы также ожидают статистику из США по розничным продажам в стране, которая будет опубликована позднее в пятницу министерством торговли страны. Аналитики прогнозируют, что объем розничных продаж в США в декабре в месячном выражении вырос на 0,7%.

Кроме того, на ход торгов могут повлиять ожидания трейдеров по началу публикации квартальной отчетности о корпоративных доходах. Некоторые крупные банки, такие как JPMorgan, Bank of America и Wells Fargo, представят свои результаты позднее в пятницу.