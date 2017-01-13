Стоимость нефти замедлила снижение

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Мировые цены на "черное золото" в пятницу вечером слегка замедлили снижение на данных от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о первом за последние 11 недель сокращении числа нефтяных буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.16 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,62% — до 55,66 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,79% — до 52,59 доллара за баррель. До выхода данных статистики цены на "черное золото" демонстрировали более выраженное снижение.

По данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 13 января рабочей недели число буровых установок в США снизилось на 6 штук, или на 0,90%, до 659 единиц. В годовом выражении показатель вырос на 9 штук, или на 1,38%.

Количество нефтяных буровых установок впервые с конца октября (11 недель) снизилось — на 7 единиц, или на 1,32%, до 522 штук. Число газодобывающих установок увеличилось на одну единицу, или на 0,74%, и составило 136 штук.