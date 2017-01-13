Мексиканский министр призвал отреагировать на возможные новые налоги в США

МЕХИКО, 13 янв — РИА Новости. Мексика должна быть готовой немедленно отреагировать в случае введения США дополнительных налогов на импорт из соседней страны, заявил в пятницу мексиканский министр экономики Ильдефонсо Гуахардо.

Несколько дней назад избранный президент США Дональд Трамп заявил о необходимости ввести значительные дополнительные налоги для тех компаний, которые уводят рабочие места из США в другие страны, в том числе в соседнюю Мексику.

"Совершенно ясно, что мы должны быть готовыми немедленно нейтрализовать удар от такой меры", — сказал Гуахардо в эфире канала Televisa. По его словам, речь может идти, в том числе, об ответных налоговых мерах, однако не уточнил детали.

Ранее американская компания Ford сообщила, что не будет вкладывать обещанные 1,6 миллиарда долларов в строительство завода в мексиканском штате Сан-Луис-Потоси, а направит в течение четырех лет 700 миллионов долларов в развитие своего производства в американском Мичигане.

Компания поменяла свои планы на фоне предвыборных заявлений Трампа, который выступал за сохранение рабочих мест в США и недопущение переноса производств в страны с более дешевым трудом. Трамп также пригрозил обложить пошлинами другого американского автопроизводителя General Motors, якобы ввозящего в США собранные в Мексике автомобили.

Со своей стороны президент Мексики Энрике Пенья Ньето пообещал защитить иностранные инвестиции в экономику страны в новых условиях.