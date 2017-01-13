Экспорт пшеницы из России за 11 месяцев вырос на 26%

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Россия в январе-ноябре 2016 года увеличила экспорт пшеницы и меслина на 25,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — до 22,851 миллиона тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Подавляющая часть зерна — 21,611 миллиона тонн — была экспортирована в страны дальнего зарубежья. По сравнению с январем-ноябрем 2015 года экспорт в дальнее зарубежье вырос на 13,9%. В страны СНГ было поставлено 1,239 миллиона тонн, что ниже показателя годом ранее на 9,8%.

В денежном выражении общие поставки пшеницы за рубеж выросли за 11 месяцев на 11,24%, составив 3,8 миллиарда долларов. Экспорт пшеницы в дальнее зарубежье увеличился в долларовом выражении на 13,9% — до 23,588 миллиарда, в страны СНГ — напротив, снизился на 19,9% до 212,2 миллиона долларов.

Одновременно импорт Россией пшеницы в январе-ноябре вырос в 1,8 раза — до 563,7 тысячи тонн (увеличение на 86,8 миллиона долларов). Импорт ячменя вырос в 3,8 раза — до 146,5 тысячи тонн (на 18,2 миллиона долларов), ввоз кукурузы в то же время, вырос незначительно на 3,6% 34 тысяч тонн (на 112 миллионов долларов).

Урожай зерна в РФ по итогам 2016 года составил рекордные 119,1 миллиона тонн, в том числе — 73,3 миллиона тонн пшеницы. Экспортный потенциал оценивается в 40 миллионов тонн.