ФНС может получить доступ к данным системы "Платон" с 1 февраля

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Налоговые органы РФ могут получить доступ к сведениям из реестра системы "Платон" начиная с 1 февраля 2017 года, следует из проекта об утверждении порядка предоставления налоговым органам сведений из реестра "Платона", опубликованного на портале правовых актов.
Речь идет о предоставлении данных из системы для получения налогового вычета, и только эти данные будут предоставляться в налоговые органы оператором "Платона", пояснил РИА Новости представитель первого замглавы Минтранса Евгения Дитриха.
Ранее Дитрих говорил журналистам, что Минтранс и ФНС прорабатывают соглашение, которое позволит использовать для налогового контроля данные системы "Платон" по взиманию платы с 12-тонников. В первую очередь в ФНС рассматривают это с той точки зрения, что все должны платить установленные законом налоги и сборы, пояснял чиновник.