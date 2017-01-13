ФНС может получить доступ к данным системы "Платон" с 1 февраля

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Налоговые органы РФ могут получить доступ к сведениям из реестра системы "Платон" начиная с 1 февраля 2017 года, следует из проекта об утверждении порядка предоставления налоговым органам сведений из реестра "Платона", опубликованного на портале правовых актов.

"Утвердить прилагаемый порядок предоставления налоговым органам сведений из реестра системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Настоящий приказ вступает в силу с 1 февраля 2017 года и действует до 31 декабря 2019 года", — говорится в проекте, подготовленном Минтрансом РФ.

Речь идет о предоставлении данных из системы для получения налогового вычета, и только эти данные будут предоставляться в налоговые органы оператором "Платона", пояснил РИА Новости представитель первого замглавы Минтранса Евгения Дитриха.

Ранее Дитрих говорил журналистам, что Минтранс и ФНС прорабатывают соглашение, которое позволит использовать для налогового контроля данные системы "Платон" по взиманию платы с 12-тонников. В первую очередь в ФНС рассматривают это с той точки зрения, что все должны платить установленные законом налоги и сборы, пояснял чиновник.