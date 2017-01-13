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Экономика

В Минсельхозе хотят запретить продажу вина без указания происхождения сырья

19:3113.01.2017
(обновлено: 19:32 13.01.2017)
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Бокалы с вином. Архивное фото
© Fotolia/ Maksim Shebeko

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Минсельхоз предлагает ввести обязательную маркировку вин, находящихся в розничной продаже в РФ, по стране происхождения винограда, с 1 января 2018 года — соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом предлагается ввести требование об указании в информации, сопровождающей вино, игристое вино (шампанское), находящихся в розничной продаже на территории Российской Федерации, сведений о стране или странах происхождения винограда, виноградного сусла и (или) виноматериалов, использованных для производства вина, игристого вина (шампанского)", — говорится в пояснительной записке к поправкам к закону о государственном регулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Отдел алкогольной продукции гипермаркета Карусель, открывшегося в торгово-развлекательном центре Золотой Вавилон в Москве
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Юрлица и сельхозтоваропроизводители будут подавать уведомления о начале оборота на территории РФ алкоголя для подтверждения информации о стране происхождения винограда и (или) виноматериалов, которые затем будут поступать в федеральный реестр алкогольной продукции. Сведения из него будут доступны с 1 октября в рамках межведомственного информационного взаимодействия между органами госконтроля.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 июля, чтобы производители и поставщики смогли адаптироваться к новым требованиям, но производство и оборот вина с прежними этикеткам (кроме розничной продажи) будут доступны до 1 октября 2017 года, а их розничная продажа — до 31 декабря. В октябре министерство предлагало наложить введение нового требования уже с 1 июля 2017 года.

Бутылки с вином
© Fotolia/ rupbilder
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В Минсельхозе указывают, что цель законопроекта — повышение информированности населения о происхождении сырья, используемого для производства вина, а также обеспечение возможности правильного выбора такой продукции для потребителей и создание равных конкурентных условий для всех производителей вина на территории РФ. Отмечается, что принятие закона не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, а также не потребует выделения дополнительных ассигнований из бюджетов.

В 2015 году РФ импортировала 200 миллионов литров виноматериалов (35% от общего объема отечественного рынка), а также около 200 миллионов литров виноградного вина, включая вино игристое (шампанское) (26% от общего объема отечественного рынка). В совокупности в 2015 году объем импорта виноградного вина оценивается в 692,4 миллиона долларов. Основные поставщики: Испания (32,5% от общего импорта продукции), Украина (16,6%), Италия (14,5%) и Франция (7,8%).

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