В Минсельхозе хотят запретить продажу вина без указания происхождения сырья

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Минсельхоз предлагает ввести обязательную маркировку вин, находящихся в розничной продаже в РФ, по стране происхождения винограда, с 1 января 2018 года — соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом предлагается ввести требование об указании в информации, сопровождающей вино, игристое вино (шампанское), находящихся в розничной продаже на территории Российской Федерации, сведений о стране или странах происхождения винограда, виноградного сусла и (или) виноматериалов, использованных для производства вина, игристого вина (шампанского)", — говорится в пояснительной записке к поправкам к закону о государственном регулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Юрлица и сельхозтоваропроизводители будут подавать уведомления о начале оборота на территории РФ алкоголя для подтверждения информации о стране происхождения винограда и (или) виноматериалов, которые затем будут поступать в федеральный реестр алкогольной продукции. Сведения из него будут доступны с 1 октября в рамках межведомственного информационного взаимодействия между органами госконтроля.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 июля, чтобы производители и поставщики смогли адаптироваться к новым требованиям, но производство и оборот вина с прежними этикеткам (кроме розничной продажи) будут доступны до 1 октября 2017 года, а их розничная продажа — до 31 декабря. В октябре министерство предлагало наложить введение нового требования уже с 1 июля 2017 года.

В Минсельхозе указывают, что цель законопроекта — повышение информированности населения о происхождении сырья, используемого для производства вина, а также обеспечение возможности правильного выбора такой продукции для потребителей и создание равных конкурентных условий для всех производителей вина на территории РФ. Отмечается, что принятие закона не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, а также не потребует выделения дополнительных ассигнований из бюджетов.

В 2015 году РФ импортировала 200 миллионов литров виноматериалов (35% от общего объема отечественного рынка), а также около 200 миллионов литров виноградного вина, включая вино игристое (шампанское) (26% от общего объема отечественного рынка). В совокупности в 2015 году объем импорта виноградного вина оценивается в 692,4 миллиона долларов. Основные поставщики: Испания (32,5% от общего импорта продукции), Украина (16,6%), Италия (14,5%) и Франция (7,8%).