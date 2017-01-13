Топилин обсудил с сербским коллегой проект социального договора

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин встретился в Москве со своим сербским коллегой Александром Вулиным, они обсудили проект договора о социальном обеспечении между двумя странами, сообщает пресс-служба Минтруда РФ в пятницу.

"Стороны отметили продуктивную работу по подготовке проекта договора между Российской Федерацией и Республикой Сербия о социальном обеспечении", — отмечают в пресс-службе.

Сообщается, что проект документа в основном касается вопросов пенсионного обеспечения и выплат застрахованным вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Также пресс-служба сообщает, что договор будет распространен только на граждан РФ и Сербии, проживающих на территории этих стран.

По словам Топилина, работа по проекту договора находится на заключительной стадии, он отметил, что в ближайшее время проект будет направлен на межведомственное согласование. Отмечается, что Вулин поблагодарил главу Минтруда России за разработку проекта в достаточно короткие сроки.