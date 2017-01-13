Центробанк продолжает держаться политики отсутствия цели по курсу рубля

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Курс рубля является плавающим, что позволяет абсорбировать макроэкономические шоки, и Банк России по-прежнему не имеет никакой цели (таргета) по нему, сообщил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев.
"В своих направлениях (денежно-кредитной политики — ред.) мы подчеркивали и продолжаем подчеркивать, что курс рубля у нас плавающий, который позволит абсорбировать все шоки. Никакого таргета по курсу нет, ни по темпам, ни по уровню, ни по чему", — сказал Дмитриев журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.