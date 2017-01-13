Центробанк продолжает держаться политики отсутствия цели по курсу рубля

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Курс рубля является плавающим, что позволяет абсорбировать макроэкономические шоки, и Банк России по-прежнему не имеет никакой цели (таргета) по нему, сообщил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев.

Ранее в пятницу глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что отечественная промышленность может потерять свои конкурентные преимущества при дальнейшем укреплении рубля. По его словам, в частности, ослабление доллара до 55 рублей в течение ближайшего квартала или полугодия может привести к потере конкурентного преимущества российской индустрии.

"В своих направлениях (денежно-кредитной политики — ред.) мы подчеркивали и продолжаем подчеркивать, что курс рубля у нас плавающий, который позволит абсорбировать все шоки. Никакого таргета по курсу нет, ни по темпам, ни по уровню, ни по чему", — сказал Дмитриев журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

Ранее в интервью РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Глеб Никитин также отмечал, что промышленным производителям комфортнее работать при слабом, но более устойчивом курсе рубля.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.