Чубайс считает реальным рост ВВП в 2017 году на 1-1,2%

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс считает вполне реальным рост ВВП РФ в 2017 году на 1-1,2%.

"На 2017 год, если я правильно помню, официальная цифра Минэкономразвития (прогноз ВВП РФ — ред.) пока 0,6%. На мой взгляд, она сдержанная. Мне кажется, 1-1,2% в 2017 году вполне реальная цифра", — сказал он журналистам.

"Если в целом говорить про 2017, 2018, 2019 годы, моя позиция такая: Россия способна получить 1-1,5%, может быть, 2%", — добавил он.

Он напомнил, что прогноз МВФ по росту мирового ВВП в 2017 году существенно выше (согласно октябрьскому прогнозу МВФ, рост мирового ВВП в 2017 году ожидается на уровне 3,4% — ред.). "Это означает, что мы будем продолжать усиливать отставание России от мира. Сверхважная задача для России — подъем темпа роста не до 2-2,5%, а минимум до 3,5%, лучше до 4%", — сказал Чубайс.

"Санкции, конечно, сдерживают рост, но не настолько, чтобы они фундаментально сдерживали рост. Если говорить про крупные реформы, в моем понимании, их вполне можно произвести и в условиях санкций. И они способны запустить рост ВВП выше 2% и при санкциях", — добавил он.

Ранее в пятницу глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что рост ВВП РФ в 2017 году будет "гораздо сильнее" прогноза в 0,6%: в первом полугодии превысит 1%, во втором — 2%. Экономика РФ может показать рост выше 3% в 2019 году и выше 4% в 2022 году в случае проведения структурных реформ, а к 2035 году — вырасти в два раза, выразил также в пятницу мнение глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.