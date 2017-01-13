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Экономика

Чубайс считает реальным рост ВВП в 2017 году на 1-1,2%

18:4613.01.2017
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Анатолий Чубайс. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Даничев
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс считает вполне реальным рост ВВП РФ в 2017 году на 1-1,2%.

Председатель правления ООО УК Роснано Анатолий Чубайс. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Чубайс рассказал, какие инновации изменят экономику России
"На 2017 год, если я правильно помню, официальная цифра Минэкономразвития (прогноз ВВП РФ — ред.) пока 0,6%. На мой взгляд, она сдержанная. Мне кажется, 1-1,2% в 2017 году вполне реальная цифра", — сказал он журналистам.

"Если в целом говорить про 2017, 2018, 2019 годы, моя позиция такая: Россия способна получить 1-1,5%, может быть, 2%", — добавил он.

Монета в один рубль на фоне графика. Архивное фото
© Fotolia/ Valerie Potapova
Главный экономист ВЭБа дал прогноз по росту ВВП России в 2017 году
Он напомнил, что прогноз МВФ по росту мирового ВВП в 2017 году существенно выше (согласно октябрьскому прогнозу МВФ, рост мирового ВВП в 2017 году ожидается на уровне 3,4% — ред.). "Это означает, что мы будем продолжать усиливать отставание России от мира. Сверхважная задача для России — подъем темпа роста не до 2-2,5%, а минимум до 3,5%, лучше до 4%", — сказал Чубайс.

"Санкции, конечно, сдерживают рост, но не настолько, чтобы они фундаментально сдерживали рост. Если говорить про крупные реформы, в моем понимании, их вполне можно произвести и в условиях санкций. И они способны запустить рост ВВП выше 2% и при санкциях", — добавил он.

Деньги. Архивное фото
© Fotolia/ Kkolosov
Рост ВВП в 2017 году будет гораздо выше прогнозных 0,6%, уверены в МЭР
Ранее в пятницу глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что рост ВВП РФ в 2017 году будет "гораздо сильнее" прогноза в 0,6%: в первом полугодии превысит 1%, во втором — 2%. Экономика РФ может показать рост выше 3% в 2019 году и выше 4% в 2022 году в случае проведения структурных реформ, а к 2035 году — вырасти в два раза, выразил также в пятницу мнение глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

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Экономика
Обсуждение
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Tut_en
    Золотой балласт России,что бы не утонуть,пора его сбрасывать.Такие заявления, да еще подкрепленные мнением Кудрина,явно утопия.Пора бы их куда нибудь отправить.
    19:11
    13.01.2017
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  • Владимиръ Мономахъ
    Ну если главный в стране "реформатор" говорит, то конечно нужно 4% роста. Жаль только, что он не знает, как этого добиться. Опыта у него маловато (кроме "прихватизации", системы электроэнергетики и создания отрасли нанотехнологий). Ах да, еще выборы Бориса Ельцина! Ну это все мелочи! Ему бы сейчас всю страну в руки, он бы показал .....!
    20:23
    13.01.2017
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  • сергей суворов
    Текст комментария:
    почему эти либеральные-сектанты чубайс и кудрин ещё у кормушки власти ? куда смотрит Путин , они же его как Милошевича и Саддама первого передадут в руки сша ...сегодня Кудрин так примерно и выразился на форуме гайдаровском и изошелся визгливым смешком ( как кстати и аудитория ) в том месте что им якобы какой не был бы президент но они с ним работать будут и все усилия приложат для дальнейшего разграбления страны ..
    21:04
    13.01.2017
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