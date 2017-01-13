Сербия детально рассмотрит претензии ЭС в связи с поставками газа из России

БЕЛГРАД, 13 янв — РИА Новости. Белград детально рассмотрит претензии европейского Энергетического сообщества (ЭС) к соглашению по поставкам Сербии российского газа, сообщило в пятницу сербское министерство горного дела и энергетики.

Секретариат ЭС направил Сербии письмо, в котором обращается к межправительственному соглашению от 2012 года по поставкам в республику российского природного газа. Соглашение выполняется посредством контракта между "Газпром экспортом" и "Югоросгазом", который был подписан в марте 2013 года сроком до конца 2021 года. Как полагает ЭС, указание в соглашении, что поставляемый газ предназначен для использования на рынке Сербии, то есть конкретного пункта назначения, нарушает правила организации в области конкуренции.

Как разъясняется в сообщении сербского министерства, в открытом письме секретариат ЭС инициировал предварительную процедуру, цель которой состоит в том, чтобы Сербия "в двухмесячный срок" среагировала на констатацию секретариата, что одна статья в межправительственном соглашении о снабжении природным газом, которое было подписано с Россией в 2012 году, не согласуется с соглашением об учреждении Энергетического сообщества.

"Министерство горного дела и энергетики в сотрудничестве со всеми соответствующими органами Республики Сербии в указанный срок детально рассмотрит доводы и своевременно доставит ответ секретариату Энергетического сообщества", — говорится в сообщении.

Энергосообщество — международная организация, целью которой является распространение правил внутреннего энергетического рынка Евросоюза на другие страны, в частности на Юго-Восток Европы. Секретариат — одна из главных структур управления организацией. Соглашение, на основе которого создано Энергосообщество, в частности, определяет права и обязанности его участников, коим Сербия является с 2006 года.

Импорт газа в Сербию из РФ в 2017 году может вырасти до 1,85 миллиарда кубометров, говорил в середине декабря 2016 года советник сербской государственной компании "Сербиягаз" Драгиша Мартинович. Ранее, в августе, премьер-министр Сербии Александр Вучич заявлял, что поставки газа из РФ не имеют альтернативы для Сербии, при этом нынешние цены на российское "голубое топливо" отвечают интересам республики.