"Газпром" предложил вариант компенсации максимума потребления газа в Европе

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. "Газпром" предлагает компенсировать зимние максимумы потребления газа европейскими потребителями за счет поставок сжиженного газа (СПГ) с завода по производству СПГ, который может быть построен на побережье Балтийского моря, сообщил зампред правления "Газпрома" Валерий Голубев.

"Сочетание поставок трубопроводного газа и поставок российского сжиженного газа может осуществляться даже в рамках одного контракта. Мы видим в этом огромное преимущество, если бы наши газопроводы, которые мы строим — "Северный поток", "Северный поток — 2" — он бы работал не на половину (мощности — ред.) в среднем по году, имею в виду запас производственных мощностей для покрытия зимних максимумов (потребления — ред.), а чтобы круглый год работал на полной проектной мощности", — сказал он, выступая на Гайдаровском форуме.

"А зимние максимумы мы могли бы компенсировать разовыми поставками в виде танкерных поставок сжиженного газа. Собственно, этим продиктовано наше решение строительства завода по сжижению на побережье Балтийского моря", — продолжил Голубев.

"Газпром" и Royal Dutch Shell в рамках ПМЭФ 16 июня подписали меморандум о взаимопонимании по проекту "Балтийский СПГ". Документ предусматривает изучение возможности и перспектив строительства СПГ-завода в порту Усть-Луга мощностью 10 миллионов тонн СПГ в год.

Ранее в пятницу Голубев также говорил, что "Газпром" рассчитывает увеличить привлекательность поставок российского газа для европейских потребителей за счет надежности, исключения посредников и снижения расходов на транспортировку.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.