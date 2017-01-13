Чубайс рассказал, какие инновации изменят экономику России

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Инновации в сфере промышленности наиболее востребованы, и в течение следующих пяти-десяти лет они могут стать технологическими трендами, которые изменят экономику РФ, заявил председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, выступая на Гайдаровском форуме.

По мнению Чубайса, инновационный мир делится на две части: "информация" и "материалы". Он назвал первую часть сферой мощнейших изменений, которой все интересуются. "Как мне кажется, революция здесь еще не завершилась. Но, с моей точки зрения, вторая сфера с точки зрения революционного потенциала не меньше. Она только начинает разворачиваться, и востребованность ее точно больше", — сказал он.

В качестве доказательства он привел три примера тех секторов, которые в России или возникают уже, или возникнут в ближайшее время. "Сектор один — возобновляемая энергетика. Ее в России не существовало… За последние 20 лет произведен целый ряд фундаментальных изменений в нормативной базе, которые создали предпосылки для запуска российского стартапа "возобновляемая энергетика", — рассказал Чубайс.

"Сектор под названием "солнце" решен. Мы создали российское машиностроение, которое производит оборудование для солнечной энергетики, запустили первые десятки мегаватт на солнечной генерации. Я вижу серьезные предпосылки, что через год я могу сказать, что и ветряная энергетика тоже состоялась", — добавил глава "Роснано".

Он также привел в пример разработки в ядерной медицине, которая "еще три года назад была абстрактной, и сейчас она встала на ноги". Третий пример — промышленное хранение электроэнергии, кластер, которого, по его словам, нет, но который может возникнуть в диапазоне пяти-десяти лет. "Это реальные стартапы вполне внятных размеров, измеряемые десятками миллиардов рублей", — подытожил Чубайс.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.