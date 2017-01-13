Минфин России обсуждает отмену репатриации внешнеторговой выручки

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Минфин обсуждает вопрос отмены требования об обязательном перечислении в РФ выручки при внешнеторговых операциях, если она была получена в рублях, рассказал, выступая в пятницу на Гайдаровском форуме, замминистра финансов России Алексей Моисеев.
"Это будет, с нашей точки зрения, развивать возможности оборота рубля", — пояснил чиновник.
"Мы знаем, например, почему не получилось у китайцев с развитием оборота юаней: потому что нельзя держать баланс за пределами торговых вещей", — привел пример Моисеев.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.