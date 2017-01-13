Денбаза России выросла за декабрь на 6,2%

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Объем денежной базы России в широком определении по состоянию на 1 января составил 11,883 триллиона рублей против 11,184 триллиона рублей на 1 декабря прошлого года, сообщил Банк России.

Таким образом, за декабрь показатель вырос на 6,24%. При этом за год денбаза в широком определении выросла на 7,6% (на 1 января 2016 года она составляла 11,044 триллиона рублей).

Основную часть денежной базы в широком определении составляют наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (8,79 триллиона рублей на 1 января). Кроме того, она включает корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (1,823 триллиона рублей), обязательные резервы (484,7 миллиарда рублей), депозиты кредитных организаций в Банке России (785,5 миллиарда рублей).