В Госдуму внесли проект о продлении срока приватизации жилья в Крыму

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Законопроект о продлении до 1 января 2020 года срока приватизации жилья граждан, проживающих в Крыму и Севастополе, внесен в пятницу в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Автором поправок стал первый зампред думского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин.

"Законопроектом предлагается продлить до 1 января 2020 года срок приватизации жилых помещений для граждан, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, граждан, подлежащих переселению из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании срока действия договора найма предоставленного им специализированного жилого помещения", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Необходимость изменений депутат объясняет тем, что значительная часть граждан, занимающих жилые помещения в аварийном и ветхом жилье, и ожидающих расселения, лишатся после 1 марта 2017 года возможности воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию. Таким образом, по словам Сидякина, граждане будут поставлены в неравное положение с гражданами, получившими и приватизировавшими жилье до указанной даты.

"Кроме того, следует отметить, что на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя в 2014-2016 годах проводилась работа по принятию нормативных правовых актов, определяющих порядок передачи жилых помещений в собственность граждан, проведена инвентаризация многоквартирного жилищного фонда. В этой связи продление срока бесплатной приватизации жилых помещений для граждан, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, будет способствовать реализации гарантии конституционных прав граждан на жилье", — говорится в документе.

Также законопроектом предлагается предоставить детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, после завершения срока действия договора найма предоставленного им жилья право оформить занимаемое ими жилое помещение в собственность бесплатно.

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