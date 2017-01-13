"Транснефть" направила письмо главе ВС России по спору с "Роснефтью"

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости/Прайм. "Транснефть" направила письмо председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву по поводу ситуации с разногласиями с "Роснефтью", сообщил журналистам президент "Транснефти" Николай Токарев.

"Решение, которое принял суд по обеспечительным мерам 28 декабря, оно неправомерно…. "Транснефть" уже обратилась к председателю Верховного суда, чтобы разобраться в этой ситуации, почему суд вопреки своему регламенту принял такое решение", — сказал Токарев.

Что касается самого иска, он, по словам главы "Транснефти", понятен, его тема не нова. Ещё в 2010 году была создана рабочая группа, которая занималась вопросами снижения технологических потерь нефти. "Транснефть" с Минэнерго добилась того, что ещё в 2010 году потери составляли 0,45% от общего объёма перекачки, а сегодня — 0,14%", — отметил Токарев, добавив, что подобная рабочая группа существует и сегодня, в неё же входит и представитель "Роснефти".

Что касается недовольства нефтекомпании по поводу тарифов на прокачку нефти, глава "Транснефти" напомнил, что в настоящее время тарифы в восточном направлении более низкие по сравнению с тарифами по западному направлению поставок нефти. При этом 70% нефти, которая идёт на восток РФ — это нефть "Роснефти". "По сути дела, "Роснефть" пользуется этой льготой монопольно за счёт других компаний", — сказал Токарев. Выравнивание тарифов ожидается к 2025 году.

"Можно ещё вспомнить, что АТР является премиальным направлением, и продав 1 тонну нефти в (в приморском порту – ред.) Козьмино, нефтяник имеет на 40-50 долларов больше, если бы он продал на Балтику,… если те 70% объёмов перемножить на дополнительные доллары, то получается, что "Роснефть" в шоколаде, здесь жаловаться ей нельзя", — сказал Токарев.

"Складывается такое впечатление, что жалобы и кляузы, которые везде направляет "Роснефть" — это единственный способ решить существующие проблемы", — добавил он.

Спор

Арбитражный суд Москвы в начале января зарегистрировал очередное заявление "Роснефти" к "Транснефти" об обеспечении имущественных интересов. Первое заявление об обеспечении имущественных интересов "Роснефть" подала к "Транснефти" 27 декабря. По нему суд запретил "Транснефти" с 1 января 2017 года прекращать транспортировку нефти "Роснефти".

Как следует из определения суда, вынесенного 28 декабря, "Роснефть" до 25 января должна подать иск к "Транснефти", в противном случае обеспечительные меры будут отменены. Согласно материалам дела, "Роснефть" оплатила "Транснефти" услуги по транспортировке нефти на 2017 год, между тем компании не подписали соответствующий договор, поскольку не смогли согласовать его условия.

Согласно материалам дела, спор возник, в том числе, по методике учета технологических потерь нефти и ее компенсации. При этом "Роснефть" гарантирует оплату услуг по транспортировке нефти. Спор по цене между компаниями отсутствует. В то же время "Транснефть" сообщила, что в случае несвоевременного подписания договоров на 2017 год она вправе отказать "Роснефти" в предоставлении услуг в январе 2017 года.