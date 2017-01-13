Рынок российских акций ощутимо снижается, отыгрывая ослабление рынка нефти

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Рынок акций РФ днем в пятницу снижается, отыгрывая ослабление рынка нефти ниже 55,5 доллара за баррель сорта Brent.
Индекс ММВБ второй раз в этом году опустился ниже ключевого уровня в 2200 пунктов.
К 14.38 мск этот индикатор снижался на 1,2% — до 2185 пунктов, а индекс РТС — на 1,6% — до 1157 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Вниз за нефтью
Рынок акций РФ в пятницу снижается более чем на 1% по индексам, отыгрывая слабую динамику рынка нефти, который не сумел закрепиться на уровне 56 долларов за баррель сорта Brent.
В итоге акции нефтяного сектора дешевеют: "Татнефти" – на 2%, "Роснефти" – на 0,9%, "Лукойла" – на 0,2%, "Газпрома" – на 0,4%, "Новатэка" – на 1,8%.
Бумаги Сбербанка теряют 2% на фоне ослабления рубля, а ВТБ дешевеют на 0,5%.
Дорожают акции АФК "Система"(+2%), "Русала" (+0,2%).
Бумаги ТМК (+1,5%) отыгрывают рост в четвертом квартале 2016 года отгрузки труб на 7,4% по отношению к предыдущему кварталу, до 882 тысяч тонн.
Прогнозы и рекомендации
Комментарии трех президентов ФРБ США в пользу более активного повышения ставки может увеличить давление на активы развивающихся стран, отмечают аналитики компании БКС.
Для российского рынка акций ключевой темой остаётся дивидендная доходность госкомпаний, поскольку в условиях снижающихся процентных ставок акции компаний с привлекательной дивидендной доходностью должны заметно переоцениться, считает Станислав Клещев из "ВТБ24".
"Если идея роста дивидендов с 25% до 50% от чистой прибыли не найдет подтверждения, то уже состоявшийся рост котировок отдельных компаний может оказаться неподкрепленным. В первую очередь, это несет угрозу капитализации электроэнергетических компаний. Пошатнувшаяся уверенность инвесторов в щедрости госкомпаний способна переключить их внимание на традиционно высокодивидендные истории среди частных корпораций. В первую очередь — на металлургов", — отметил он.