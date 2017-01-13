Эксперт: считает, что России не стоит стремиться к инфляции в 2-2,5%

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Россия в будущем в принципе может достичь уровня инфляции ниже 3%, однако лишь за счет ухудшения экономической ситуации, заявил РИА Новости главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик.

Ранее глава совета фонда Центра стратегических разработок, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме, заявил, что целью для России в среднесрочной перспективе должно быть снижение инфляции до уровня 2-2,5%.

"Я думаю, что в ближайшие несколько лет 2-2,5% инфляции все-таки будет сложно достичь, и отчасти один из факторов, который здесь сказывается — это фактор инфляционных ожиданий, который, с точки зрения ЦБ, все еще остается повышенным", — сказал Лисоволик.

По его словам, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ может "в какой-то степени это исправить". "Но, как показывает опыт других стран, снижение инфляции с уже достаточно низких уровней 5-6% к 3% и ниже дается достаточно сложно. И в этом плане, я думаю, что ориентир ЦБ по 4% реалистичен и достижим в течение следующих нескольких лет", — сказал эксперт.

Негативные последствия

По его словам, инфляция в 3% и даже ниже в принципе достижима, но лишь за счет ухудшения ситуации в экономике РФ.

"Достичь можно, как это ни парадоксально, ухудшением экономической ситуации. Если она не будет развиваться позитивно в плане восстановления экономического роста, если спрос останется низким и потребление не будет расти, это может привести к тому, что инфляция будет и дальше снижаться", — пояснил Лисоволик.

Важно понимать, что ориентиров по инфляции нужно не просто достичь — их необходимо удерживать в среднесрочной и долгосрочной перспективе, подчеркнул эксперт. Это может быть достаточно сложно, учитывая реалии экономики РФ, в том числе высокую зависимость от цен на нефть.

Лисоволик отметил, что сейчас многим экономикам мира угрожает дефляция, и это "тоже не самый лучший сценарий". "Отсюда отчасти и проблема отрицательных процентных ставок. Крайне низкие уровни инфляции и отрицательная инфляция тоже имеет свои негативные моменты, особенно когда это связано с низким экономическим ростом", — подчеркнул он.

Кроме того, отметил Лисоволик, последствия для инфляции может иметь и политика высоких процентных ставок ЦБ. "Здесь вопрос, насколько целесообразно еще ниже продавливать инфляцию за счет жесткой денежно-кредитной политики, когда оборотной стороной излишне жесткой ДКП может быть негативное влияние на экономический рост", — заключил он.