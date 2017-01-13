В "Транснефти" озвучили программу развития на 2016-2021 годы

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Долгосрочная программа развития "Транснефти" на 2016-2021 годы предполагает финансирование в объеме 1,5 триллиона рублей, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Алексей Сапсай.

"У нас был предусмотрен на 2014-2020 годы общий объем финансирования 2,1 триллиона рублей. Какие изменения у нас есть? Мы убрали из программы долгосрочного развития 2014 и 2015 года и добавили 2021 год. Стала программа 2016-2021 годы… Сумма составляет 1,5 триллиона рублей. То есть получается, что добавился 1 год и программа снизилась на 176 миллиардов рублей",- сказал Сапсай.

Вице-президент отметил, что изменения не коснулись инвестиционной программы. "Все те инвестиционные проекты, которые были в ней заложены, будут выполнены. Но что касается программы техперевооружения и капремонта, мы добавили один год, и часть объема перенесли с 2016-2020 годов на 2021 год",- пояснил он.

При этом компания оставляет уровень финансирования по программе техперевооружения и капремонта на уровне около 180 миллиардов рублей в год.

"У нас пик (затрат — ред.) в новое строительство приходится на 2016 год — порядка 154 миллиардов рублей. В 2017 году мы ожидаем порядка 143 миллиардов рублей, 2018 — 80 миллиардов, 2019 — 46 миллиардов рублей",- добавил вице-президент "Транснефти".