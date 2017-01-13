Госдума рассмотрит законопроект о сокращении срока действия договора о ТОР

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, сокращающий срок действия договора о территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) с 70 до 30 лет.

Авторы считают, что 70 лет — слишком большой срок для такого рода договора, по истечении которого построенные на территории объекты могут уже прийти в негодность, или новые люди могут не знать о заключении такого договора своими предками, в том числе иностранцами, что приведет к потере РФ своих территорий.

"Законопроектом предлагается изменить срок действия договора с 70 на 30 лет. Именно 30 лет установлен срок стратегического планирования в России, и поскольку за пределами этого срока планирования не предусматривается, не должно быть и договоров, не укладывающихся в стратегические планы страны", — говорится в пояснительной записке.

Также законопроектом предусматривается внесение в соглашение о ТОРах условия о судьбе недвижимого имущества резидента после окончания срока договора, так как сейчас резидент имеет право распорядиться созданным им имуществом по своему усмотрению и уничтожение этого имущества не исключается.