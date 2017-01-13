"Транснефть" может снизить прокачку нефти на экспорт на 2,1%

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. "Транснефть" планирует в 2017 году снизить прокачку нефти на экспорт на 2,1% — до 232-233 миллионов тонн против 237,8 миллиона тонн в 2016 году, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.

"Экспорт составит 232-233 миллиона тонн, судя по заявкам нефтекомпаний. Экспорт в дальнее зарубежье будет на уровне 2016 года", — сказал Андронов.

Он уточнил, что заявки от компаний поступили до решения РФ присоединиться к договоренностям ОПЕК о сокращении добычи нефти.

"При этом в дальнее зарубежье (в 2016 году – ред.) было поставлено 219 миллионов тонн (плюс 5,6%), в ближнее зарубежье — 18 миллионов тонн (минус 4 миллиона тонн)", — сказал Андронов.

Он отметил, что снижение поставок в ближнее зарубежье в основном произошло за счёт сокращения экспорта в Белоруссию.