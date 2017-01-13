Минфин не будет привлекать банковские кредиты на покрытие дефицита бюджета

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости/Прайм. Минфин РФ не будет привлекать кредиты банков на финансирование кассовых разрывов федерального бюджета в этом году, заявил глава министерства Антон Силуанов.
"Пока у нас денег достаточно, чтобы не привлекать ресурсы коммерческих банков. Пока мы даже эти деньги используем в качестве денег, предоставляемых на депозиты коммерческих банков", — сказал Силуанов журналистам.
О механизме по привлечению таких кредитов в случае необходимости Минфин заявлял и ранее.
"Так работают все казначейства. Думаю это перспектива не текущего года, перспектива следующих лет. Поскольку в текущем году у нас остатки на казначейских счётах позволяют оперативно закрывать все кассовые разрывы ", — сказал он.