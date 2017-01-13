Минфин не будет привлекать банковские кредиты на покрытие дефицита бюджета

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости/Прайм. Минфин РФ не будет привлекать кредиты банков на финансирование кассовых разрывов федерального бюджета в этом году, заявил глава министерства Антон Силуанов.

"Пока у нас денег достаточно, чтобы не привлекать ресурсы коммерческих банков. Пока мы даже эти деньги используем в качестве денег, предоставляемых на депозиты коммерческих банков", — сказал Силуанов журналистам.

В дальнейшем, по его словам, политика Минфина будет заключаться в том, чтобы снижать уровень остатков на счетах Казначейства, а в случае необходимости — при возникновении кассовых разрывов — Минфин будет привлекать краткосрочные кредиты коммерческих банков.

О механизме по привлечению таких кредитов в случае необходимости Минфин заявлял и ранее.

"Так работают все казначейства. Думаю это перспектива не текущего года, перспектива следующих лет. Поскольку в текущем году у нас остатки на казначейских счётах позволяют оперативно закрывать все кассовые разрывы ", — сказал он.