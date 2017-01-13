Минфин настаивает на дивидендах госкомпаний в размере 50% прибыли

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Минфин РФ настаивает на выплате госкомпаниями РФ дивидендов в размере 50% прибыли, решения правительства пока нет, заявил глава министерства Антон Силуанов.

"У нас в законе о бюджете предусмотрена политика дивидендная, исходя из того, что это 50% прибыли консолидированного бюджета. Это благоприятно сказывается и на позиции акционеров, и на позиции бюджета. Мы сейчас будем выполнять норму закона о бюджете, никаких иных решений в правительстве насчет изменения дивидендов не принималось", — сказал Силуанов журналистам.

"Мы, естественно, настаиваем на тех цифрах, которые учтены в законе о бюджете. Там учтены 50%", — сказал он.