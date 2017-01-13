Минфин подготовит поправки в бюджет на 2017 год

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Минфин РФ в мае подготовит поправки в федеральный бюджет на 2017 год, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

"Как правило, мы делаем две правки бюджета — весной и осенью. Весной — это апрель-май — всегда готовятся поправки в бюджет. При необходимости такие поправки могут быть подготовлены исходя из складывающейся ситуации с исполнением бюджета", — сказал Силуанов журналистам.

В частности, по его словам, если цена нефти будет оставаться на уровне 50 долларов за баррель и выше, Минфину удастся сохранить до конца года Резервный фонд и не придется прибегать к использованию средств Фонда национального благосостояния. Соответствующие поправки министерство будет готовить весной.

"Сейчас пока рано говорить об этом. Мы должны дождаться периода мая текущего года. Посмотрим, как будет исполняться бюджет. В мае обычно готовим поправки в закон о бюджете. И тогда уже соответствующие поправки министерство финансов подготовит и внесет в правительство", — сказал он.