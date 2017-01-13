Минпромторг дал прогноз по ситуации на российском рынке автомобилей

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости/Прайм. Минпромторг РФ ожидает в 2017 году продаж автомобилей на уровне не хуже прошлого года, по производству машин может быть небольшой рост, заявил глава министерства Денис Мантуров.

"Мы исходим из восстановительного тренда. Как минимум, показатели (продаж автомобилей — ред.) должны быть не хуже прошлого года. По производству — может быть небольшой рост", — заявил журналистам Мантуров.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в декабре 2016 года снизились на 0,9% в годовом выражении, до 146 тысяч, за весь 2016 год — упали на 11%, до 1,42 миллиона единиц.