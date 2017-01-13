Доходы бюджета от экспорта нефти в 2016 году снизились более чем на 20%

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Доходы России от экспорта нефти в январе-ноябре 2016 года сократились на 20,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составили 66,377 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт нефти в страны дальнего зарубежья составил 215,754 миллиона тонн против 201,462 миллиона тонн за аналогичный период 2015 года (рост на 7,09%). В денежном выражении объем поставок составил 62,629 миллиарда долларов против 78,054 миллиарда долларов годом ранее (падение на 19,76%).

Экспорт нефти в страны СНГ составил 17,47 миллиона тонн против 20,855 миллиона тонн в аналогичном периоде 2015 года (снижение на 16,2%), в денежном выражении — 3,748 миллиарда долларов против 5,272 миллиарда долларов (снижение на 28,9%).

Экспорт нефтепродуктов за январь-ноябрь 2016 года составил 141,143 миллиона тонн против 157,162 миллиона тонн годом ранее (снижение на 10,2%). Показатель в денежном выражении составил 40,85 миллиарда долларов против 63,044 миллиарда долларов за аналогичный период предыдущего года (падение на 35,2%).

Экспорт нефтепродуктов в дальнее зарубежье составил 134,094 миллиона тонн против 150,248 миллиона тонн годом ранее (снижение на 10,75%). В том числе, бензина было экспортировано 4,837 миллиона тонн на 1,855 миллиарда долларов, дизельного топлива — 43,984 миллиона тонн на 15,743 миллиарда долларов.

Подробнее о ценах на нефть читайте на сайте РИА Новости >>