Доходы бюджета от экспорта газа в 2016 году упали почти на 30%

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Доходы России от экспорта газа за январь-ноябрь 2016 года составили 27,9 миллиарда долларов, что на 27,3% меньше показателя за аналогичный период 2015 года, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

В физическом выражении Россия за январь-ноябрь 2016 года экспортировала 178 миллиардов кубометров газа (рост на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года), в том числе в страны дальнего зарубежья — 148 миллиардов кубометров (рост на 13,5%), в страны СНГ — 30 миллиардов кубометров (снижение на 18,5%).

В 2015 году, по данным ФТС, Россия экспортировала 185,5 миллиарда кубометров газа, получив 41,844 миллиарда долларов дохода.