Юдаева назвала слабое место финансовой системы России

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости/Прайм. Много рисков накопилось за последние годы в финансовой системе РФ, и ее устойчивость является пока слабым местом, полагает первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
"И первая задача — повысить устойчивость финансовой системы, на это направлены реформа регулирования и реформа надзора, которые сейчас происходят", — добавила первый зампред ЦБ.
Для решения этих задач, в частности необходимо серьёзно заниматься повышением качества управления рисками, добавила Юдаева.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.