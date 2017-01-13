Юдаева назвала слабое место финансовой системы России

Гайдаровский форум в 2017 году (88)

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости/Прайм. Много рисков накопилось за последние годы в финансовой системе РФ, и ее устойчивость является пока слабым местом, полагает первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

"Первое слабое место — это устойчивость финансовой системы, отдельных финансовых институтов. За последние годы накопилось очень много рисков, и эти риски сейчас в сложных внешних условиях начали проявляться", — отметила Юдаева, выступая на Гайдаровском форуме

"И первая задача — повысить устойчивость финансовой системы, на это направлены реформа регулирования и реформа надзора, которые сейчас происходят", — добавила первый зампред ЦБ.

Для решения этих задач, в частности необходимо серьёзно заниматься повышением качества управления рисками, добавила Юдаева.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.