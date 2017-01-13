Кудрин назвал необходимые условия для перехода России к новой экономике

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости/Прайм. Бюджетная система РФ пока не решает задачу перехода к новой экономике, полагает глава совета фонда ЦСР Алексей Кудрин.
"Последние пять-семь лет состояние расходов на образование и здравоохранение в бюджетной системе или стагнировало или снижается. В этом смысле мы пока не решаем задач по созданию новой экономики, нам необходим бюджетный маневр", — сказал Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме.
По оценке Кудрина, серьёзный перелом произойдёт в 2020-2021 годах, когда существенно уменьшится уровень доходов бюджетной системы.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.