Кудрин назвал необходимые условия для перехода России к новой экономике

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости/Прайм. Бюджетная система РФ пока не решает задачу перехода к новой экономике, полагает глава совета фонда ЦСР Алексей Кудрин.

"Последние пять-семь лет состояние расходов на образование и здравоохранение в бюджетной системе или стагнировало или снижается. В этом смысле мы пока не решаем задач по созданию новой экономики, нам необходим бюджетный маневр", — сказал Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме.

По словам Кудрина, доходы бюджетной системы страны будут снижаться в долгосрочной перспективе до 2035 года даже при достаточно высоких темпах роста экономики. Это связано с тем, что структура экономики будет меняться, то есть поступления от нефти и газа в бюджет будут снижаться, пояснил он.

По оценке Кудрина, серьёзный перелом произойдёт в 2020-2021 годах, когда существенно уменьшится уровень доходов бюджетной системы.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.