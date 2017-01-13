Россия заняла 22-е место в рейтинге безопасности китайских инвестиций

ПЕКИН, 13 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Россия заняла 22 место в рейтинге стран, являющихся самыми безопасными с точки зрения инвестиций КНР в эти страны в 2017 году, говорится в докладе Центра исследований мировой экономики и политики Академии общественных наук КНР по безопасности внешних инвестиций Китая.

Всего в докладе, попавшем в распоряжение агентства Sputnik , дана оценка 57 странам с точки зрения безопасности для китайских инвестиций. При оценке эксперты центра кроме таких факторов, как возможности страны в экономической, политической, социальной сфере и способности погашать долги, также рассматривали отношения Китая со страной, которой дается оценка.

Согласно докладу, самой безопасной страной для китайских инвестиций была признана Германия, на втором и третьем местах расположились Новая Зеландия и Австралия. Россия поднялась на две строчки рейтинга по сравнению с рейтингом на 2016 год.

Последней в рейтинге оказалась Венесуэла. Украина заняла 55-е из 57 мест.