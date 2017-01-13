Российская экономика излечилась от голландской болезни, заявил Силуанов

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости/Прайм. Российская экономика излечилась от голландской болезни, уверен глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Если мы посмотрим в историю, то действительно все кризисы у нас связаны с тем, что экономика была не диверсифицирована, бюджет был очень зависим от цен на экспортные товары. Поэтому, по сути дела, мы болели голландской болезнью", — сказал Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме в пятницу.

"Для того чтобы найти таблетку от голландской болезни, нужны понятные принципы формирования бюджетной политики", — заявил он. По словам министра, доля нефтегазовых доходов в бюджете за последние годы уже существенно снизилась: если в 2014 году они составляли 9,6% ВВП, а в 2016 году — 5,8% ВВП. В 2019 году, по его словам, планируется сокращение этого показателя еще на 0,4% от ВВП.

"Основной шоковый период мы прошли", — сказал он. При этом он подчеркнул, что пройти шоки бюджет смог не только благодаря сокращению расходов, но и мобилизации других налоговых доходов. "Будем работать над тем, чтобы больше собирать доходов, не увеличивая налоговое время", — пообещал министр.

Глава Минфина отметил, что ему часто задают вопрос о возможности повышения налогов в РФ в будущем. "Так вот, в области налогов хочу сказать, что налоговое бремя … должно быть достаточным, для того чтобы обеспечить первоочередные наши обязательства, которые мы имеем", — сказал он. По его словам, у Минфина есть достаточно возможностей привлекать дополнительные доходы в бюджет за счет улучшения администрирования, не повышая налоговой нагрузки на экономику в целом.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.