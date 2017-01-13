В ЦБ назвали условия для снижения уровня целевой инфляции

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости/Прайм. Центробанк по мере развития экономики и финансового рынка РФ может рассмотреть вопрос о снижении таргета по инфляции с нынешних 4%, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

"Мы понимаем, что экономики более развитые, с более развитыми финансовыми рынками обычно имеют более низкий уровень целевой инфляции, поэтому по мере развития экономики и финансовых рынков можно будет вернуться к вопросу снижения таргетируемого уровня инфляции", — сообщила Юдаева, выступая на Гайдаровском форуме

Цель денежно-кредитной политики ЦБ — достичь инфляции в 4% к концу 2017 года. По данным Росстата, инфляция в РФ по итогам 2016 года составила 5,4% (прогноз ЦБ был 5,4-5,8%).

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступило стратегическим информационным партнером Гайдаровского форума.